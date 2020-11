Nowy prezes 11 bit studios: Chcemy robić coraz większe gry

Spółka jest w bardzo dobrym miejscu. Przez 11 lat naprawdę wiele osiągnęła. Mamy świetne produkty, rewelacyjny zespół i kolejne gry, nad którymi pracujemy. Głupotą byłoby wyrzucić to wszystko do koszta. To, co mi chodzi po głowie, to ewolucja, a nie rewolucja. Już od pewnego czasu rozmawiamy w studiu o tym, że musimy położyć większy nacisk na wsparcie naszej organizacji, na odciążeniu zespołów. Aby mogły się skupić na kreatywnej i świetnej pracy i aby skala biznesu nas wspomagała, a nie była kłopotem.