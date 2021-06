TSG nieoczekiwanie rozpoczęło poszukiwanie inwestora

Studio od 2018 r. jest notowane na GPW. Akcje w IPO sprzedawało po 46 zł. Po debiucie kurs poruszał się w mocnym trendzie wzrostowym, wyznaczając maksimum na poziomie ponad 690 zł jesienią 2020 r. Na początku 2021 r. akcjonariusze i założyciele studia, Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal (opuścili w ubiegłym roku zarząd i przeszli do RN), sprzedali część akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po 500 zł za sztukę (około 10-proc. dyskonto do ówczesnej ceny rynkowej). Była to ich druga transakcja, pierwsze ABB przeprowadzili w styczniu 2020 r. (wtedy akcje sprzedawali z dyskontem 11-proc.). Po pierwszym ABB kurs szybko odrobił straty. Tegoroczna transakcja rozpoczęła dominację podaży. Teraz kurs oscyluje w okolicach 462 zł.