Agora łączy pion prasowy i Gazetę.pl. Może sprzedać pozostały biznes internetowy

„Zarząd Agory zamierza maksymalizować szanse na wykorzystanie potencjału serwisów internetowych Spółki do przyspieszenia wzrostu liczby subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl oraz zwiększenia wpływów ze sprzedaży usług reklamowych. W tym celu zamierza połączyć pion Gazeta.pl oraz segment Prasa w Agorze" – zapowiada Agora. Połączenie to ma się zakończyć do końca roku.