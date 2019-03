WIG.Games: intensywny początek tygodnia

Po południu CI Games traciło ponad 4 proc. przy relatywnie wysokim obrocie. Była to reakcja na informację o utworzeniu odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych dotyczących gry „Sniper Ghost Warrior 3" w wysokości 12,2 mln zł. Zostanie on ujęty w sprawozdaniu za 2018 r. Jak uspokaja zarząd, odpis nie ma wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki w spółce. Pierwotnie zakładała ona poziom 2,5 mln sztuk jako podstawę wyznaczenia jednostkowego kosztu amortyzacji. Tymczasem na koniec 2018 r. sprzedano ponad 1,3 mln egzemplarzy. Na tej podstawie zarząd wyznaczył nowy poziom nakładu – tym razem 2 mln – będący podstawą do wyliczania amortyzacji od 2019 r.