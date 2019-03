Agora zamierza zwolnić do 153 pracowników, głównie w segmencie druk

Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 153 pracowników zatrudnionych, głównie w segmencie Druk w grupie Agora (co stanowi 57 proc. wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90 proc. zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90 proc. zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach, według stanu na dzień 1 marca 2019 r.) w okresie do 30 dni od dnia zawarcia porozumienia w sprawie warunków zwolnienia grupowego ze związkiem zawodowym i radą pracowników obu spółek, w których będzie przebiegał ten proces.