Własnościowe roszady u globalnych gigantów

Jest ona wydawcą takich znanych gier jak „Call of Duty", „World of Warcraft" czy „Diablo". Zanim informacja trafiła na rynek, akcje Activision na amerykańskiej giełdzie wyceniano na ok. 65 USD. Potem kurs poszybował do ponad 80 USD i obecnie oscyluje w tych okolicach. Natomiast negatywną reakcję kursu widać było w przypadku spółek, dla których transakcja ma wydźwięk negatywny. Mowa m.in. o Sony, które od lat rywalizuje z Microsoftem w segmencie konsol (PlayStation vs. Xbox).