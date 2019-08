Zdrowa konkurencja działa cuda

20–22 września odbędą się także imprezy z cyklu WarsawByArt (www.warsawbyart.com). To swoisty salon odrzuconych. To galerie, które nie zakwalifikowały się do udziału w Warsaw Gallery Weekend i z sukcesem powołały konkurencyjny festiwal sztuki. To przykład, że zdrowa konkurencja może zdziałać cuda.