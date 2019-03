Komentarz surowcowy DM BOŚ - miedź, złoto

Aby jednak notowania miedzi mogły rozpocząć kolejną falę zwyżek, potrzebny będzie jakiś impuls fundamentalny. Takim bodźcem to wzrostów mogłyby byś informacje o porozumieniu handlowym USA i Chin – jeśli faktycznie negocjacje zakończą się sukcesem (a co do tego istnieją pewne wątpliwości). Stronie popytowej mogłaby też pomóc kontynuacja zniżki wartości amerykańskiego dolara.