Polska będzie odchodzić od węgla w latach 40

Polski rząd zobowiązał się do odejścia węgla już podczas szczytu klimatycznego w Paryżu w 2015 r. Deklaracja odejścia od węgla podpisana przez 190 podmiotów i organizacji w tym 40 krajów podczas tegorocznego COP 26 w Glasgow dotyczy zakończenia inwestycji w nowe moce węglowe. - Podpisując brytyjską deklarację w trakcie COP26, Polska zobowiązała się do nieinwestowania w budowę nowych elektrowni węglowych oraz odejścia od wykorzystywania węgla do produkcji energii elektrycznej w latach 40. XXI wieku lub możliwie jak najszybciej po tym terminie – deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą" ministerstwo klimatu i środowiska. Kraje bogatsze, należące do OECD będą przechodzić ten proces wcześniej w latach 30.