Na horyzoncie mocna wyprzedaż węgla

Nad Wisłę ruchy cen przyjdą jak zwykle z opóźnieniem. Ostatnie dane ARP dotyczą marca, kiedy to średnia stawka dla elektrowni zawodowych wyniosła 262,49 zł/t, co w przeliczeniu na warunki europejskich portów wynosi 75,48 dol. za tonę. Analitycy spodziewają się spadku cen najpóźniej od stycznia, kiedy zaczną obowiązywać kontrakty handlowe na 2021 r. Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, zakłada redukcję cen o 10 proc. od początku przyszłego roku. Jednocześnie część analityków nie wyklucza obniżek jeszcze w tym roku, co związane jest z wysokimi zapasami przy kopalniach, sięgającymi już 7,6 mln ton.