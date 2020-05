Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen: Inwestycje najlepiej robi się w czasie kryzysu

Orlen jest zarządzany w ten sposób, że cały czas tnie wydatki, niezależnie od pandemii. To wynika z szacunku dla akcjonariuszy. Trzeba mądrze i rozsądnie zarządzać pieniędzmi, a nie myśleć o cięciach tylko w czasie kryzysu. Także te akwizycje, które prowadzimy, to są procesy, które pomogą nam ciąć koszty. W kryzysie jedyne, co możemy robić, to rewidować pewne procesy inwestycyjne – przedłużać je albo zamrażać. Jednak jest jeszcze za wcześnie, abyśmy na ten temat rozmawiali. Przecież stan epidemii w naszym kraju trwa mniej więcej dwa miesiące i to nie jest jeszcze ten czas, by wstrzymywać rozwój. Orlen największe inwestycje i w związku z tym największe nakłady planuje na lata 2021–2023. Obecnie jesteśmy dopiero na etapie przygotowania do tych inwestycji, więc mamy jeszcze czas na analizy. Natomiast obecnie realizowane inwestycje czy procesy akwizycyjne nie są zagrożone. Jeżeli firma ma odpowiednie poduszki finansowe, to inwestycje najlepiej się robi właśnie w czasie kryzysu. Wtedy są zdecydowanie niższe koszty prowadzenia tych projektów. Ale tu decydująca jest kondycja firmy .