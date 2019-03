Unimot: Zyski powinny rosnąć

W kolejnych latach ma on systematycznie zwyżkować, aż do 74,8 mln zł w 2023 r. Dla porównania z szacunkowych danych wynika, że w ubiegłym roku skorygowana EBITDA wyniosła 31,5 mln zł. Z kolei EBIDA, ujmująca zdarzenia jednorazowe i wycenę zapasu obowiązkowego, to 13,8 mln zł, o 15 proc. lepiej od pierwotnie planowanej.