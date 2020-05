Analitycy techniczni z najlepszym wynikiem w historii

Drugi miesiąc z rzędu najlepszą spółką portfela był tytułowy przedstawiciel branży farmaceutycznej i drugi miesiąc z rzędu typował go prof. Krzysztof Borowski. W marcu zarobił 54,3 proc., a w kwietniu 63,1 proc. – To pozycja wysoce spekulacyjna dla inwestorów o superstalowych nerwach, o czym świadczy wykres z ubiegłego miesiąca. Cena wybiła się w górę: najpierw duży biały korpus, potem imponująca spadająca gwiazda (złowieszcza formacja). Jednak zwyżkę powyżej górnej wstęgi Bollingera należy traktować jako dobry omen – tłumaczył miesiąc temu prof. Borowski. Ostrzegał jednocześnie, że istnieje ryzyko powrotu notowań do wnętrza wspomnianej wstęgi. – Spodziewana jest korekta do wnętrza wstęgi, może być też dynamiczna. W wariancie optymistycznym wybicie w górę zapoczątkowuje falę wzrostów. W wariancie pesymistycznym powrót ceny do bazy miałby negatywną wymowę i świadczył tylko o kilkusesyjnej spekulacji na tych walorach – sugerował profesor. Początek kwietnia przyniósł faktycznie dynamiczny ruch w górę, z 2,06 zł do 6,5 zł, by potem wykonać korektę i stabilizować się przy 3,5 zł do końca ubiegłego miesiąca. Finisz na poziomie 3,36 zł, choć znacznie poniżej kwietniowego maksimum, pozwolił jednak na wysoką stopę zwrotu. W maju prof. Borowski stawia na Unimot. PZ