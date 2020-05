Dziewięciu ekspertów i ich majowe prognozy dla walut, surowców i indeksów giełdowych

Łukasz Wardyn

CMC Markets

USD/PLN

Odczyty inflacji CPI w kraju utrzymują się na wyższych poziomach niż prognozowane. Jednocześnie RPP coraz bardziej „luzuje". Przy tak małej tolerancji do ryzyka długich pozycji na walutach EM może być trudno o istotne umocnienie złotego.

Stop loss: 4,1. Cel: 4,3.

Złoto

Złoto zwyżkuje. Można liczyć na utrzymywanie się trudności z transportem. Loty komercyjne są rzadkie. Dodatkowo w wielu krajach wydobywających złoto epidemia zwiększa swoje zasięgi. To może powodować zakłócenia podaży. Wejście: 1640 USD/u. Cel: 1830.

WIG20

W przypadku wszystkich polskich indeksów każda wycena może być uzasadniona, gdy nie wiadomo, jak długo będzie trwała pandemia. Jakimś punktem zaczepienia może być słabość WIG20 przy oporze 1650 pkt.

Stop loss: 1700. Cel: 1450.

Marcin Kiepas

Tickmill

AUD/USD

Kwietniowe wzrosty tej pary były największą niespodzianką na rynku forex. Maj powinien przynieść jednak spadki poniżej 0,625. I to niezależnie od tego, czy spadek traktować jako powrót do trendu spadkowego, czy jako korektę ostatniego 1,5-miesięcznego wzrostu.

ropa WTI

Ogromne wyprzedanie, kapitulacja popytu podczas wygasania majowych kontraktów, wzrostowe dywergencje na wskaźnikach i oczekiwany wzrost popytu po odmrożeniu gospodarek przy jednoczesnym ograniczeniu podaży sugerują, że średnioterminowy dołek jest za nami.

DAX

„Sell in may and go away" – to znane powiedzenie powinno się sprawdzić w tym roku. Giełdy zabrnęły zdecydowanie za daleko, jeżeli chodzi o odreagowanie marcowej paniki. Recesja będzie głęboka, a szanse na odbicie typu V w gospodarce są minimalne.

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas

USD/RUB

Po korekcie w kwietniu oczekujemy powrotu do wzrostu tej pary walutowej zarówno z uwagi na wysoki popyt na amerykańskiego dolara, jak i problemy rosyjskiej gospodarki związane z mocną ekspansją koronawirusa i niskimi cenami ropy naftowej. Cel: 80. Stop loss: 71.

gaz ziemny

Oczekujemy utrzymania się niskich cen surowców energetycznych w najbliższym czasie z uwagi na niedopasowanie popytu i podaży. Ponadto ceny gazu znajdują się akurat przy lokalnym oporze przy poziomie 2 USD.

Cel: 1,55. Stop loss: 2,1 USD/mmBtu.

Nikkei 225

Kwietniowe odbicie dotarło do luki spadkowej z początku marca, równocześnie na tym poziomie znajduje się lokalne minimum z sierpnia 2019 r. Spodziewamy się więc korekty japońskiego indeksu akcji z obecnych poziomów. Cel: 17 500. Stop loss: 21 000.

Rafał Sadoch

DM mBanku

EUR/USD

Trudno dziś szukać argumentów przeciw USD zarówno w przypadku wygaszania pandemii, jak i kolejnej fali zachorowań. W pierwszym przypadku to gospodarka USA jako pierwsza może odzyskiwać wigor, w drugim dolar wciąż będzie bezpieczną przystanią. Cel: 1,07.

ropa WTI

Notowania czarnego złota mają za sobą trudny okres. Choć w dalszym ciągu nie można wykluczać spadku notowań ropy poniżej 20 USD za baryłkę, to jednak w średnim okresie normalizacja zapasów powinna sprzyjać odbiciu notowań. Cel: 30 dolarów za baryłkę.

S&P 500

Choć pandemia w USA zbiera ogromne żniwo, to zapowiedzi odmrażania gospodarki sugerują możliwość utrzymania odbicia na Wall Street.

Cel: 3100 pkt.

Marcin Sulewski

Santander Bank Polska

EUR/PLN

Zakres wahań kursu stopniowo się zawęża, sugerując, że niebawem zmienność może wzrosnąć, a to z reguły nie sprzyja walutom z rynków wschodzących. Dodatkowo w maju złotemu ciążyć może czynnik polityczny związany z wyborami prezydenckimi.

gaz ziemny

Podtrzymuję typ sprzed miesiąca. Dołek wygląda na dobrze ubity i oczekuję mocniejszego ruchu po przebiciu kwietniowego szczytu.

Wejście: 2,019 USD/mmBtu. Cel: 2,25. Stop loss: 1,88.

IBEX Index

Sądzę, że trwające odbicie na giełdach to tylko korekta i zobaczymy kolejną falę spadków. Hiszpański indeks to jeden z najsłabszych w Europie, bez nowego szczytu odreagowania ustanowionego na koniec kwietnia.

Stop loss: 736 pkt.

Marek Rogalski

DM BOŚ

AUD/NZD

Kwiecień przyniósł wyraźne odbicie, które może zostać skorygowane, jeżeli rynek dojdzie do wniosku, że RBA może szybciej wprowadzić kolejne niestandardowe działania w polityce monetarnej.

Cel: 1,032.

kukurydza

Notowania kukurydzy ostatnio są zależne od zmian na rynku... ropy naftowej, ale nie tylko to może być istotne w maju (warunki pogodowe).

Stop loss: 298 centów za buszel. Cel: 348.

S&P 500

Proces znoszenia lockdownu może się wiązać z wieloma rozczarowaniami, co w końcu powinno się przełożyć na postrzeganie zyskowności spółek. Ciekawym wątkiem mogą się na powrót okazać tarcia amerykańsko-chińskie. Stop loss: 3030 pkt.

Sobiesław Kozłowski

Noble Securities

USD/RUB

W okresie globalnej recesji ofiarami są zazwyczaj rynki wschodzące, w tym kraje wydobywające surowce. Skokowy wzrost notowań CDS-ów (ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności) dla Rosji jest przesłanką za osłabieniem rubla.

Stop loss: 68,40.

złoto

Powrót obaw o fundamenty, pomimo dostarczania nielimitowanej płynności przez banki centralne, sprzyja bezpiecznym aktywom. Również w dłuższej perspektywie obawy przed inflacja wydają się uśpione.

Wejście: 1670 dolarów za uncję.

DAX

Dotychczasowy kształt trwającego od połowy marca odreagowania w górę przypomina typowy pięciofalowy impuls z wydłużoną falą pierwszą. W tej sytuacji z obecnego pułapu należałoby oczekiwać korekty do rejonu dna fali drugiej na około 9500 pkt.

Bartosz Sawicki

TMS Brokers

USD/RUB

Załamanie na rynku surowców energetycznych zdecydowanie komplikuje sytuację w bilansie płatniczym. Rubel pozbawiony wsparcia nadwyżki na rachunku obrotów bieżących jest narażony na kolejną falę osłabienia.

platyna

Zamrożenie gospodarek i recesja wyraźnie obniżą zapotrzebowanie ze strony przemysłu motoryzacyjnego, a krótkoterminowe zaburzenie wydobycia w RPA przestanie wspierać ceny.

Bovespa

Pandemia i recesja uwypuklą i obnażą nierównowagi w gospodarkach wschodzących, których rynki akcji powinny pozostać w tyle na tle giełd gospodarek rozwiniętych i będą szczególnie podatne na korektę.

Andrzej Kiedrowicz

analityk

AUD/USD

Silne kwietniowe zwyżki, wsparte mocnym wzrostem optymizmu na fali bezprecedensowych działań stymulacyjnych rządów i banków centralnych, noszą oznaki wyczerpania. Idylla może się szybko skończyć, co będzie oznaczać powrót kapitału w stronę bezpiecznych walut.

złoto

Konsolidacja ceny złota w pobliżu poziomu 1700 USD/u może się skończyć kolejną falą wzrostu, jeśli na rynek powróci ryzyko. Zaczynają to sygnalizować umacniający się jen, spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i powrót do spadków indeksów akcji.

S&P 500

Stara giełdowa maksyma „sell in May and go away" może w tym roku zaatakować ze zdwojoną siłą, gdyż kwietniowe odbicie na indeksie dotarło już do 61,8 proc. zniesienia Fibonacciego fali spadkowej wywołanej pandemią koronawirusa.