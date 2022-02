Styczniowe spadki dla niektórych stały się okazją

MACIEJ BORKOWSKI kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie Pekao

Nowy rok rozpoczął się wyjątkowo niekorzystnie – pierwszy miesiąc 2022 r. pod względem stóp zwrotu z amerykańskiego rynku akcji był najgorszym styczniem od 2009 r. Niewiele też zabrakło, żeby był to najgorszy styczeń w całej historii technologicznego indeksu Nasdaq. Niewątpliwie mamy za sobą okres gwałtownej zmiany oczekiwań inwestorów co do możliwości utrzymania dotychczasowych dobrych warunków do inwestowania w klasy aktywów obarczone wysokim ryzykiem. Warto jednak odnotować, że cierpiały zarówno rynki akcji, jak i obligacji. Jest to dla nas wskazówka, że gospodarka może znajdować się w fazie przesilenia, to jest że minęliśmy już maksimum wzrostu gospodarczego i czekamy teraz na maksimum inflacji. Spowolnienie dynamiki inflacji wyznaczy potencjalnie dogodny moment do jeszcze większego zaangażowania kapitału w obligacje skarbowe, gdyż osłabi presję na władze monetarne do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Przypuszczamy, że ten moment nadejdzie w II kwartale bieżącego roku. PAAN