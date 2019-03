Bukowina Tatrzańska wciąż jest żywa w pamięci rynku kapitałowego

Konferencje IDM w każdym roku mają kilka tematów, które przewijają się praktycznie w każdym panelu. W tym roku była to strategia rozwoju rynku kapitałowego, której projekt nie tak dawno został opublikowany przez MF, program PPK, który ma ruszyć w lipcu tego roku, odbudowa zaufania do rynku po tym, co się działo w ubiegłym roku, czy też rola innowacji na rynku kapitałowym. – Rynek potrzebuje większej skali. Będzie ona, jeśli będzie więcej kapitału i wiarygodności. Musimy więc budować bazę kapitałową W tym kontekście niezwykle istotny jest program PPK, ale musimy także budować zaufanie do rynku. Jeśli zaś chodzi o strategię rynku, to jest ona ważna, ale bez kapitana, który będzie za nią odpowiedzialny, będzie to zwykły dokument – mówił Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. W dyskusjach panelowych przewijał się również temat GetBacku. – GetBack odbił się bardzo dużym echem na rynku. Panika w połowie roku była ogromna. Rynek obligacji praktycznie zamarł. Upłynie jeszcze trochę czasu, zanim podniesiemy się po tym, co wydarzyło się w 2018 r. – wskazywała Iwona Sroka, członek zarządu grupy Murapolu.