Hossa nie ma większych przeszkód, ale będzie kapryśna

Dlaczego mimo trwającego cyklu obniżek stóp procentowych stopy zwrotu funduszy obligacji długoterminowych są w tym roku tak słabe?

Fryderyk Krawczyk (F.K.): Nie zgodziłbym się, że wyniki funduszy obligacji są złe. Są raczej nie tak wysokie, jak wielu inwestorów przed rokiem oczekiwało, licząc na dynamiczny cykl obniżek stóp procentowych. Jeśli chodzi o polski rynek, to cykl obniżek stóp przebiega niestandardowo. Zaczął się z przytupem, później napięcie wzrosło (mocny grudzień 2023 r.), a potem zniknęło niemal tak szybko jak się pojawiło – to tzw. taktyczna obniżka przy tzw. bieżącej inflacji, która schodziła poniżej 10 proc. Było to przeszło rok temu. Rynki obligacji rozegrały sporo jeszcze przed początkiem cyklu obniżek, oczekiwania były bardzo mocne, a później nastąpiło dostosowanie do realiów. Jeszcze przed rokiem rynek wyceniał, że stopa referencyjna spadnie w 2024 r. do 4,25 proc. (przejściowo nawet do 4 proc.). Jesteśmy już po ostatnim posiedzeniu RPP i jak wiemy, stopy w tym roku się nie zmieniły. Stopy zwrotu funduszy obligacji długoterminowych, mimo że oczekiwania rynku rozminęły z rzeczywistością aż o 150 pkt baz., nie są jednak złe. Z kolei fundusze papierów krótkoterminowych wypracowały w tym roku bardzo solidne wyniki, rzędu 6-7 proc. przy rynku, który przeżywał w tym roku niemałe korekty. Bieżące rentowności robią swoje. Nie ma jakichś strat, lizania ran, jak to było w latach 2021–2022. Inwestorzy mimo silnie zmieniających się oczekiwań rynkowych nie doświadczyli większych perturbacji w 2024 r.

Tomasz Korab (T.K.): Rok temu, w grudniu 2023 r., oczekiwania inwestorów odnośnie do cięć stóp były bardzo wysokie. Nikt nie lubi tych, którzy mówią „a nie mówiłem”, ale przed rokiem wskazywałem, że ci, którzy po funduszach obligacji oczekują powtórki 2023 r., będą rozczarowani. Rentowności spadły wówczas nawet poniżej 5 proc. Ale dziś – jak zauważył Fryderyk – obligacje mają całkiem atrakcyjną rentowność i za samo ich trzymanie, o ile nic się nie wydarzy na krzywej rentowności, mamy ponad 5 proc. w rok. Warto zauważyć w tym miejscu, że w końcu mamy do czynienia z naturalną hierarchią stóp zwrotu z poszczególnych klas aktywów. Po pierwsze, mamy depozyt bankowy, który na większości rynków oferuje niewielką premię powyżej inflacji osobom ultrakonserwatywnym. Osoby skłonne ponieść niewielkie ryzyko mogą z kolei liczyć na 6–7 proc. z funduszy obligacji krótkoterminowych. Nieco więcej przyniosły zaś fundusze papierów korporacyjnych. Rynki akcji natomiast dały najwięcej, choć oczywiście Polska jest niechlubnym wyjątkiem. Patrząc na stopy zwrotu za mijający rok, w następny wchodzimy w bardzo komfortowej sytuacji. Jeśli obniżki stóp procentowych będą w 2025 r. większe od obecnych oczekiwań, inwestor otrzyma dodatkową premię za umocnienie cen obligacji, a jeśli nie, to wysokie rentowności powinny dać i tak przyzwoite zyski.

Dawid Czopek (D.Cz.): Co więcej, te dość przyzwoite zyski z obligacji hamują już i tak skromne napływy do funduszy akcji. Inwestorzy wybierają 6–7 proc. zysku przy niskiej zmienności zamiast np. 10 proc., których – uśredniając – oczekuje się od akcji. Z tego punktu widzenia obligacje, które już pokonują inflację, stały się przeszkodą dla akcji.

T.K.: Moje odczucia co do konkurencji między obligacjami i akcjami są nieco inne. W 2023 r. obligacje rzeczywiście były mocną konkurencją dla akcji, ale w 2024 r. już niekoniecznie. Co ciekawe, pamiętam jak przy kilkunastoprocentowej inflacji większość inwestorów wywieszała białą flagę i nie była skłonna do aktywności, uznając, że z góry są skazani na porażkę i nie będą w stanie ochronić kapitału przed utratą wartości. Teraz jest z tym trochę lepiej. Być może, gdyby rentowność obligacji była 100–200 pkt baz. niżej, premia za ryzyko byłaby bardziej adekwatna, ale to też dobra podstawa pod 2025 r.

D.Cz.: Dzisiaj obligacje realnie biją inflację, co jeszcze do niedawna nie było takie oczywiste.