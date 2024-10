Debata Parkietu. Co wybory w USA oznaczają dla świata i rynków?

Ale może biznes stawia też na Trumpa, bo jednak jego pomysły gospodarcze wydają się być bardziej sprzyjające temu biznesowi?

Przemysław Kwiecień (P.K.): Jest to pewnego rodzaju paradoks. Największe firmy technologiczne są tak naprawdę w rozkroku. Większość ich pracowników jest po wschodniej i zachodniej stronie Stanów Zjednoczonych, czyli tam, gdzie rządzą demokraci i dotacje z ich strony idą do Kamali Harris. Z drugiej strony widać jednak od kilku miesięcy tendencję na szczytach władz największych korporacji do tego, by układać się z jedną i z drugą stroną, a to oznacza, że wybory prezydenckie są rozgrywane bardziej neutralnie. Na koniec dnia rządzą bowiem pieniądze. Akcjonariusze mogliby nie wybaczyć spółkom, że nowa administracja akurat im zaczęłaby dokręcać śrubę, bo wcześniej podpadły one Trumpowi. Kwestia tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, jest oczywiście bardzo ważna dla globalnego biznesu, bo Trump sprezentował spółkom i ich akcjonariuszom ogromne obniżki podatków. One w trakcie zbliżającej się kadencji prezydenta, ale i Kongresu, staną pod znakiem zapytania. Pamiętajmy bowiem, że obniżki podatków były przecież czasowe. I tutaj znów dochodzimy do paradoksu. Pracownicy firm bardziej popierali lub popierają Harris, ale przecież ona mówi wprost o wycofaniu ulg, wyższych czy nawet nowych podatkach. Trzeba także podkreślić, że dla samych spółek i ich akcjonariuszy nie tylko same wybory prezydenckie będą istotne, ale także i układ sił w Kongresie. Trumpowi z republikańskim Kongresem najłatwiej będzie przeforsować przynajmniej przedłużenie obniżki podatków. Proszę też zwrócić uwagę, że osiem lat temu rynki jednak bardzo bały się Trumpa. Wtedy faworytem była Clinton. Pierwszą reakcją na wygraną Trumpa była przecież panika na rynkach.

Jak może być teraz?

P.K.: Przede wszystkim wydaje się, że reakcje będą spokojniejsze niż osiem lat temu. Rynki z Trumpem też są już oswojone. Raczej bym się spodziewał, że Wall Street pozytywnie zareaguje na wygraną Trumpa, a negatywnie na wygraną Harris.

Mariusz Adamiak (M.A.): Rynki finansowe to są jednak też obligacje czy też waluty. Jeśli chodzi o akcje amerykańskie, to one faktycznie w tym krótkim terminie skorzystałyby z powodów podatkowych i regulacyjnych na wygranej Trumpa. Jeśli chodzi o inne światowe giełdy, to tutaj już ta optyka jest inna. Z kolei rynek obligacji przyjmuje Trumpa jednak negatywnie, ponieważ obawia się, że niezrównoważenie budżetu będzie się dalej powiększać. Mówiąc o samych wyborach, wróciłbym jeszcze do 2016 r. Wtedy nie wygrał Trump tylko trumpizm. Wygrał więc pewien sposób widzenia świata, który nie miałbym szans kilka czy kilkanaście lat wcześniej. Trump ze swoim sposobem widzenia świata, a także z umiejętnością przekazania tego trafił w dobry czas. Dlatego nawiązując do wcześniejszego wątku: Trumpa i Muska wrzuciłbym do jednego worka.

P.K.: Ale Harris też nie jest postrzegana jako osoba, która zrównoważy budżet. Zgadzam się jednak z tym, że ceny obligacji mogą ucierpieć w przypadku wygranej Trumpa, bo jednak planuje on wprowadzić protekcjonistyczną politykę. Temat ceł pojawił się w kampanii, a to nie są tylko słowa. Trump podczas poprzedniej kadencji pokazał, że dąży do realizacji haseł wyborczych. Będzie on dążył do tego ponownie, niezależnie od tego, jaki będzie układ sił w Kongresie, chociaż jeśli będzie on bardziej republikański, to będzie to też dla niego prostsze. Taka polityka celna jest oczywiście proinflacyjna, co nie będzie podobać się rynkom obligacji, bo skomplikuje to ścieżkę szybkiego zejścia stóp procentowych w USA w okolice około 3 proc., którą formalnie kreśli obecnie Fed.

M.A.: Ten element inflacji jest bardzo istotny. Cła, które planuje wprowadzić czy też podnieść Trump, faktycznie są proinflacyjne, bo amerykańska gospodarka nie będzie nagle w stanie zacząć produkować wielu produktów. Jest jednak jeszcze jeden temat, który pomaga Trumpowi w tych wyborach, czyli migracja. Chodzi tutaj głównie o napływ emigrantów. W przeciwieństwie do Europy ci ludzie jednak faktycznie podejmują pracę. Z punktu widzenia rynku pracy, który pozostaje napięty, gdzie bezrobocie jest niskie i ciężko znaleźć osoby do pracy, ta migracja równoważyła gospodarkę i przekładała się na wzrost gospodarczy. Jeśli Trump dokręci śrubę migracyjną, to może mieć to również efekt proinflacyjny. Wtedy może się okazać, że obniżki stóp procentowych w USA będą jednak mniejsze lub nie będzie ich w ogóle. To też jest element zniechęcający inwestorów do rynku obligacji i powoduje wzrost rentowności.

W jakim świecie się obudzimy, jeśli wygra Harris?

J.B.: Moim zdaniem Harris jest kandydatką z przypadku. Joe Biden po słynnej debacie z Trumpem został wypchnięty z wyścigu prezydenckiego. Na jego miejsce weszła Harris, ale dla Amerykanów jest to tak naprawdę skok na głęboką wodę. Harris też nie wykazała się w polityce zagranicznej. Myślę, że jeśli doszłaby do władzy, to można spodziewać się kontynuacji, co w przypadku Polski ma oczywiście znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie. Do tej pory polityka w tym temacie polegała na tym, że Amerykanie pomagają Ukrainie, aby ta wytrzymała, ale nie na tyle, by wygrała wojnę, bo mogłoby to doprowadzić do eskalacji poprzez użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję, czy też zaatakowania któregoś z krajów NATO. Jeśli więc Harris wygra, możemy spodziewać się kontynuacji wojny w Ukrainie i jej wietnamizacji. Pamiętajmy przy tym, że mamy Unię Europejską w układzie paraliżu i niepewności politycznej w Niemczech, Włoszech czy też we Francji. Można jednak mieć poważne wątpliwości, czy Harris będzie tak mocno zaangażowana w sprawy europejskie jak Biden, a to będzie moment kluczowy również ze względu na to, co będzie się działo w Chinach. Tam sytuacja jest skomplikowana, co może pchać Chiny w stronę bardziej nacjonalistyczną. Wtedy potrzeba będzie silnego, amerykańskiego prezydenta.