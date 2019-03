Polityka niepokoi inwestorów

Mimo że do wcześniejszych obaw związanych z perspektywami globalnej gospodarki doszły ostatnio niepokoje geopolityczne, wielkiej chęci do pozbywania się akcji nie widać, ale to nastawienie może bardzo szybko się zmienić. Z dość podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na głównych giełdach naszego kontynentu. DAX co prawda wzrósł do czwartku o 0,5 proc., a w dodatku udało mu się wyjść nieznacznie powyżej 11 500 pkt, ale i we Frankfurcie daje się wyczuć zadyszkę byków i obawę przed możliwą korektą, do której powodów nie brakuje. Lekki i raczej przejściowy optymizm można dostrzec jedynie w kwestii brexitu, lecz odłożenie problemu na później nie jest równoznaczne z jego rozwiązaniem, a na razie jedynie na tyle można liczyć.