W sprawie GetBacku zawiodły wszystkie bezpieczniki

Teoretycznie sprawa GetBacku nie miała prawa się wydarzyć. Duża spółka giełdowa, inwestor w postaci grupy funduszy z Abrisem na czele, głośne nazwiska w radzie nadzorczej, renomowana firma audytorska, współpraca z bankami i branżą TFI, uznanie w oczach analityków domów maklerskich i agencji ratingowych – to wszakże nie jest przepis na katastrofę. Życie jednak boleśnie zweryfikowało to optymistyczne podejście. Do dziś otwarte pozostaje pytanie, jak to się mogło stać. Zmierzył się z nim Andrzej S. Nartowski, ekspert ds. ładu korporacyjnego i emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, który na zlecenie Abrisu (!) przygotował specjalny raport dotyczący sprawy GetBacku w świetle corporate governance.

