EBITDA gotówkowa wyniosła 2,4 mld zł (wzrost rok do roku o 13 proc.). Zysk netto za IV kwartał 2024 rok wyniósł 115 mln zł (spadek o 49 proc.), a EBITDA gotówkowa 604 mln zł (wzrost o 25 proc.). Spłaty z portfeli nabytych w całym 2024 roku wyniosły 3,5 mld zł (wzrost o 15 proc.), a inwestycje w portfele wierzytelności 2,8 mld zł (spadek o 5 proc.).

Kruk zidentyfikował problem

- Jestem bardzo zadowolony z wyniku 2024 roku, który zamknęliśmy z ponad 1 mld zł zysku. Biorąc pod uwagę również rekordowy poziom EBITDA gotówkowej to miniony rok z sukcesem zwieńczył realizację strategii na lata 2019-2024. Wynik grupy byłby jeszcze wyższy, gdyby nie negatywna EBITDA w Hiszpanii wynikająca z konieczności aktualizacji prognozy wpływów na części portfeli. Zdiagnozowaliśmy przyczynę, leżącą zarówno po stronie opóźnień w sądach w procesowaniu spraw, jak i z innego zachowania spraw bankowych zakupionych w 2022 i 2023 niż porównawcza baza spraw użytych przy wycenie portfeli. Wzmacniamy hiszpański zespół sądowy i wdrażamy zmiany w procesie. aby lepiej reagować na obecne jak i przyszłe wyzwania. Jednocześnie wszystkie pozostałe segmenty geograficzne kontrybuowały pozytywnie do wyników grupy. Rok 2024 był również rekordowym rokiem biznesu włoskiego, który wypracował 262 mln zł EBITDA – podkreśla Piotr Krupa, prezes Kruka. – Jesteśmy liderem na rynku zakupów portfeli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych w Polsce, Rumunii, Włoszech i Hiszpanii, a jednocześnie na koniec 2024 kapitalizacja Kruka była najwyższą wśród publicznych spółek z branży na świecie. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy również inwestycje we Francji, gdzie przy współpracy z lokalnym serwisem, nabyliśmy pierwsze 13 portfeli. Obecny rok rozpoczęliśmy od ogłoszenia 5-letniej strategii, w której konsekwentnie chcemy rozwijać Kruka – dodaje szef spółki.

Aktywa Grupy na koniec 2024 rok wyniosły 11,6 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku. Wartość bilansowa inwestycji w pakiety wierzytelności wyniosła 10,5 mld zł i stanowiła 90 proc. wartości aktywów grupy. Wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2024 wyniósł 2,7 wobec 2,4 na koniec 2023 roku. - W głównej linii biznesowej portfeli nabytych spłaty przekroczyły 3,5 mld zł, a przychody wzrosły do poziomu 2,6 mld zł. Rozwój naszego corowego biznesu to również 2,8 mld zł inwestycji w portfele wierzytelności o wartości nominalnej ponad 14,6 mld zł. W okresie strategii 2019-2024 zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności łącznie ponad 11 mld zł, a spłaty przez te sześć lat przekroczyły 15 mld zł. Rozpoczęliśmy również transformację cyfrową, która będzie dla nas kluczowym elementem w kolejnych latach przy jednoczesnym rozwoju naszego biznesu - dodaje Krupa.

Co z dywidendą Kruka?

Kruk nie tak dawno ogłosił nową strategią na lata 2025 – 2029. - W strategii na lata 2025-2029 założyliśmy rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności, zwiększenie efektywności procesów i transformację cyfrową. Jest to intensywny okres, ale planowane efekty – zarówno w okresie strategii jak i poza jej horyzont, wprowadzą Kruka w nowy etap. Planujemy, że wchodząc w 2030 rok mimo prawie podwojenia inwestycji i ponad 50 proc. oczekiwanego wzrostu ilości spraw, zatrudnienie w grupie Kruk nie powinno przekroczyć 4 tys. osób– podkreśla Piotr Krupa. – Nasze wysiłki doceniają również inwestorzy, z którymi regularnie dzielimy się dywidendą, a stopa zwrotu z akcji od debiutu na GPW w 2011 do końca 2024 roku wyniosła ponad 900 proc.. Podejmując decyzję o rekomendacji wypłaty dywidendy za 2024 będziemy z zarządem brali pod uwagę zarówno planowane inwestycje, jak i utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia. Priorytetem pozostaje dla nas długoterminowy rozwój Kruk – wskazuje szef spółki.