Inwestorzy zaniepokojeni rynkiem długu

W gronie blue chips przed przeceną uchroniły się walory jedynie kilku spółek. Po byczej stronie przekraczającą 5 proc. zwyżką wyróżniały się akcje Asseco. Trzeba jednak mieć na względzie, że dość spektakularny skok nastąpił po serii trwających od końca października ubiegłego roku zniżek. Spadkowicze dominowali jednak zarówno pod względem ilościowym, jak i skali przeceny. Po 16 proc. w dół szły papiery Mercatora i CCC. W tym pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z reakcją na mocno rozczarowujące wyniki za czwarty kwartał. Spółka, która w czasie pandemii osiągała spektakularne zyski, obecnie zaczyna ponosić straty. W odniesieniu do CCC nie pojawiły się żadne cenotwórcze informacje. Spadki tej skali zdarzyły się poprzednio w listopadzie ubiegłego roku i w październiku 2020 r. O niemal 9 proc. zniżkowały akcje LPP, tu jednak można mówić raczej o realizacji zysków, ponieważ notowania od kilku tygodni trzymały się historycznych rekordów. Inwestorzy posiadający akcje firm energetycznych doznali szoku po informacji o zamiarze pozyskania przez PGE 3,2 mld zł z emisji akcji. Identyczny krok, tylko na mniejszą skalę (0,7 mld zł), szykuje także Enea. Ostatecznie do czwartku akcje PGE traciły jedynie nieco ponad 4 proc., ale w najgorszym momencie spadek sięgał niemal 13 proc. Paradoksalnie, mocniej, bo o ponad 10 proc., zniżkowały papiery Tauronu, a walory Enei szły w dół o 9 proc. Sięgający niemal 10 proc. skok notowań akcji Allegro nie okazał się sygnałem przełomowym. Do czwartku skorygowany został on o niemal 7 proc. Mamy więc powrót do trendu bocznego. Optymistyczne jest powstrzymanie tendencji spadkowej, co może wskazywać na wyczerpywanie się potencjału podażowego. Walory największych banków i PZU zniżkowały po 2–3 proc., z wyjątkiem akcji Pekao, które traciły jedynie 1 proc.