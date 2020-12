W skrócie: Idea Bank zaskoczył klientów wysokimi oprocentowaniami lokat

Nowe oprocentowania Idea Bank zaskoczył rynek, podnosząc oprocentowanie Lokaty Happy do 2,9 proc. - najwyższego wśród bankowych depozytów. To oferta dla nowych klientów, którzy mogą ulokować do 20 tys. zł na trzy miesiące. Z nieco niższym, oprocentowaniem - ale i tak wyższym od wszystkich ofert innych banków - nowi klienci mogą wpłacać na trzy miesiące większe sumy - powyżej 20 tys. zł do 400 tys. zł.