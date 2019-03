TOP 10 lokat na 12 miesięcy. Marzec 2019 r.

Nest Lokata Lojalna w Nest Banku pozwala zarobić 2,55 proc. w skali roku. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż jeszcze miesiąc temu. Z oferty skorzystać mogą osoby obsługujące Nest Konto. Bank zobowiązuje też do otrzymywania na rachunek regularnych wpływów pensji w minimalnej kwocie 1 tys. zł w przypadku osób fizycznych czy 6 tys. zł, gdy oszczędzający ma status klienta firmowego. Przedsiębiorcy zobowiązani są też do regulowania płatności do ZUS albo US.