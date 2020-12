Wszystko wygląda lepiej

Apetyt na ryzyko ma argumenty, by trwać dalej. Inwestorzy mają do zdyskontowania bardziej pozytywne perspektywy ożywienia gospodarczego, odbicia popytu na surowce przemysłowe i poprawę zysków spółek. Niepewność ostatnich miesięcy skłoniła wielu inwestorów do odejścia od aktywnego handlu i przeważania gotówki w portfelach, ale teraz ten dotychczas niepracujący pieniądz powinien stać się siłą napędową dla kontynuowanego rajdu ryzykownych aktywów. Przejściowy wpływ różnorakich ryzyk pozostaje, jednak korekty powinny być płytkie i prędzej wykorzystywane jako atrakcyjniejszy punkt wejścia dla długoterminowych inwestycji w rokującym 2021 r. ¶