Fundamentalne prawa inwestycyjne

Nie inaczej jest z inwestycjami. Warto więc przed ulokowaniem większych pieniędzy na rynku kapitałowym poznać fundamentalne prawa nimi rządzące. Ułatwi to późniejszą nawigację i może uchronić przed późniejszymi, często, niestety, negatywnymi zaskoczeniami. Jednym z najważniejszych praw jest niepewność przyszłości. Może jest to banał, ale wciąż wielu uczestników rynku prawo to ignoruje. Co ono oznacza w praktyce? Otóż nikt nie wie, jak dokładnie będzie wyglądała przyszłość. Dotyczy to zarówno przeciętnego Kowalskiego, jak i doświadczonych zarządzających w największych funduszach hedgingowych na świecie. Oczywiście stały rynkowy bywalec, bazując na swoim doświadczeniu, może kreślić różne scenariusze i przypisywać im odpowiednie prawdopodobieństwa realizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że może się pomylić w swoich osądach. Wywołać to może zrozumiałe poczucie zawodu u osoby, która w swych działaniach bazowała na opinii profesjonalisty. W takim przypadku zawsze trzeba mieć świadomość, że wyrażony przez kogoś innego pogląd może się po prostu nie zmaterializować. Zresztą nie powinno to być zbyt dużym zaskoczeniem, jeżeli wiemy, że nikt z nas nie ma szklanej kuli i przyszłości nie umie precyzyjnie przewidzieć. Dlaczego więc jedni na rynku mogą odnieść sukces, a inni poniosą porażkę? Jedni i drudzy podobnie nie wiedzą przecież, jaki będzie dokładny poziom indeksów giełdowych w przyszłości. Sukces często wynika ze stosowania systemu działania, czyli jednoznacznie sformułowanego procesu inwestycyjnego. Te systemy mogą się od siebie różnić i jest to rzeczą naturalną, gdyż każdy z nas jest inny. Ważne jednak, aby taki proces posiadać, gdyż inaczej związane z inwestowaniem emocje prędzej czy później odcisną swoje negatywne piętno na stanie rachunku. Ułożony proces oznacza też, że błędne decyzje są szybko korygowane. Związane jest to z innym ważnym aspektem, jakim jest świadomość i kontrola ryzyka inwestycyjnego. Nikt bowiem nie jest w stanie uciec od ważnej zasady wiążącej potencjalny zysk z ryzykiem. Im więc wyższy możliwy do osiągnięcia zysk, tym większe musi być ponoszone przy tym ryzyko. Tak istotna jest więc jego kontrola. Warto więc pamiętać o kilku fundamentalnych prawach inwestycyjnych. Dzięki ich znajomości łatwiej nam będzie nawigować na rynku i wyraźnie zwiększy się prawdopodobieństwo osiągnięcia na nim sukcesu. ¶