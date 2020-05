To będzie ciekawy tydzień

To będzie też ciekawy tydzień pod względem publikacji z Polski. Po tym, jak inwestorzy poznali dane o inflacji i PKB, w środę dowiedzą się, jak kształtowały się płace i zatrudnienie w firmach, a także nastroje konsumentów. Dzień później poznają dane o produkcji przemysłowej i inflacji producenckiej. Tydzień zamknie publikacja raportu o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. Gdyby, tak jak podpowiada intuicja, produkcja pozytywnie zaskoczyła, a spadek sprzedaży nie zaskoczył, to z pewnością byłby to mocny argument za tym, żeby przestać się przesadnie bać długiej recesji w Polsce. ¶