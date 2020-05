Pewność jest ryzykowna, natomiast ryzyko – pewne

To właśnie w burzliwych czasach Chopin stworzył Etiudę Rewolucyjną, zaś Adele skomponowała „Someone Like You". To właśnie w burzliwych czasach praca zdalna okazała się możliwa czy też oczekiwana przez pracodawcę, co w poprzednich latach często było traktowane z dystansem. To właśnie w marcu/kwietniu 2020 r. inwestorzy indywidualni założyli ponad 50 tys. rachunków maklerskich, wpływając na zachowanie sWIG80 czy NewConnect Index. Zapewne burzliwe czasy weryfikują/sprzyjają zmianie dotychczasowych przyzwyczajeń czy sposobu postrzegania świata, ale też to w czasach niepewności Rothschildowie zgromadzili fortunę czy wykazali się innowacyjnością.