Czy przeważy beztroski entuzjazm?

Powstaje jednak pytanie odnośnie zarówno do kresu wzrostu wycen spółek IT, jak i do kresu spadków walorów ze starej gospodarki. Obecny kryzys przyniesie prawdopodobnie zmianę stosunków międzyludzkich, gospodarczych i nawyków konsumenckich, nowa normalność może być zupełnie inna. Giełdy z zasady wyceniają przyszłość. Jednak zmiany, o których piszę, nie są proste do wprowadzenia (pomijając może zwiększenie znaczenia pracy na odległość, która została w wielu firmach wprowadzona z przymusu, a prawdopodobnie w dużej mierze zostanie z nami na stałe w takiej lub innej formie), a część transformacji zajmie jeśli nie miesiące, to lata.