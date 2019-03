Niżej na trochę dłużej

Dane w ostatnich tygodniach w większości wypadają słabo, ale jakkolwiek otoczenie makro nie wygląda zadowalająco, to wciąż daleko jesteśmy od recesyjnego klimatu. Aktywność w globalnym przemyśle pogorszyła się (niskie PMI są najlepszym dowodem) częściowo przez czarne chmury wiszące nad globalną wymianą handlową przywiane przez protekcjonizm prezydenta USA. Jednak negocjacje handlowe USA–Chiny są już na finiszu i choć efekt może zostawić Państwo Środka w gorszym położeniu niż przez prezydenturą Trumpa, a Biały Dom może przerzucić uwagę na relacje z Unią Europejską czy Japonią, to jednak nie są to takie duże ryzyka jak zagrożenie całkowitego zaduszenia Chin. To powinno przynieść ulgę przedsiębiorstwom, dając pole do ożywienia inwestycji.