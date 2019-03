Reaktywacja małych i średnich firm?

Otóż bardzo słaba z końcem minionego roku Wall Street na początku obecnego wróciła do znanej od lat siły, a mniejsze podmioty zgromadzone w indeksie S&P SmallCap 600 zyskały dokładnie tyle samo, co krajowe maluchy. Bardzo dobrze radził sobie praktycznie cały szeroki rynek i sygnalizuje to indeks cenowy całego rynku, który po uporczywych spadkach z minionych dwóch lat w tym zyskał blisko 9 proc. To dobre zachowanie w naturalny sposób skłaniać może do refleksji, czy minęło już najgorsze w tak poturbowanym segmencie maluchów.