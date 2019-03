Europejski Bank Centralny całkowicie bezradny

Ubiegłotygodniowe posiedzenie EBC trudno interpretować inaczej niż jako wyraz całkowitej bezradności banku wobec zbliżającej się recesji i otwarte przyznanie się do błędu, którym było zakończenie QE w grudniu zamiast np. rok wcześniej lub kilka kwartałów później, gdyby nie potwierdziły się dane mówiące o załamaniu wzrostu w Niemczech. Jedynym efektem TLTRO może być dalsze utwierdzenie inwestorów w przekonaniu, że Europa nie ma szans na powrót do normalnej polityki pieniężnej. Program, który oryginalnie został zainicjowany w szczycie kryzysu państw peryferyjnych, różni się od poprzednich stosowaniem dwuletnich pożyczek zamiast trzyletnich, a ich oprocentowanie może teoretycznie rosnąć wraz ze stopami EBC. Jego wydźwięk jest jednoznaczny – w 2019 r. nie dojdzie w Europie do zacieśnienia polityki pieniężnej, a co za tym idzie – bank nie odejdzie od polityki utrzymywania stóp na ujemnym poziomie, coraz zgodniej uważanej przez ekonomistów za błędną. W efekcie jakikolwiek jego pozytywny wpływ na najbardziej chore banki zostanie z nawiązką zrównoważony przez uniemożliwienie powrotu całego sektora do jakichkolwiek akceptowalnych poziomów rentowności.