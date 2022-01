Geopolityka wkracza do gry

Rosja była, jest i będzie mocno powiązana z rynkami surowców, w szczególności tych energetycznych. W zeszłym roku wyraźnie one podrożały, a to komfortowa sytuacja dla Moskwy. Często przy wysokich cenach ropy naftowej pręży ona muskuły. Warto przykładowo wspomnieć o 2008 roku i wojnie w Gruzji. Konflikt rozpoczął się niedługo po ustanowieniu przez ropę historycznego maksimum notowań. Wówczas bessa na rynkach akcji trwała już kilka miesięcy, choć dopiero we wrześniu, wraz z upadkiem banku Lehman Brothers, doszło do większego załamania.