Londyńskie nieruchomości coraz tańsze

Nationwide Building Society poinformowało w piątek, że w pierwszym kwartale w stolicy ceny spadły o 3,8 proc. w stosunku rocznym. To siódmy kolejny kwartał spadku cen, co sprawia, że koniunktura na londyńskim rynku nieruchomości jest gorsza niż w innych rejonach kraju. W całym kraju ceny nieruchomości wzrosły w marcu o 0,2 proc. w stosunku do lutego i o 0,7 proc. rok do roku, po 0,4 proc. w lutym, ale zdaniem Nationwide, koniunktura na brytyjskim rynku nieruchomości nadal jest „przytłumiona".