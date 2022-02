Mieszkań lawinowo przybywa. Poza aglomeracjami

Co nas czeka w przyszłości – to mogą zwiastować dane o pozwoleniach na budowę. W skali kraju aż 213 tys. – to aż o 61 proc. więcej niż w latach boomu. Pytanie, jaka część tych zamierzeń zostanie przekuta w czyny, biorąc pod uwagę zmianę okoliczności rynkowych będącą głównie pochodną wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie, pogorszenia sytuacji kredytobiorców. Pozostańmy jednak przy suchych danych GUS-u.