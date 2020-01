Nie ma podstaw, by oczekiwać obniżek cen lokali

Ta specustawa wywołała ogromne zamieszanie i wielki hejt na deweloperów, chociaż to nie my o nią wnioskowaliśmy. Tej ustawie potrzebne jest nowe otwarcie, przede wszystkim zmiana nastawienia w samorządach. Przecież w centrach miast są chociażby tereny poprzemysłowe, które można byłoby wykorzystać pod mieszkaniówkę. Tymczasem w skali kraju realizowanych jest raptem parędziesiąt projektów na mocy specustawy – więc jest to niewypał. A polityka wstrzymywania inwestycji deweloperskich pociąga wzrost cen mieszkań. Jeśli chodzi o inne działania, na pewno należałoby uwolnić grunty Skarbu Państwa, nawet gdyby zasoby miały być przeznaczone na realizację programu Mieszkanie+. Można byłoby zastosować formułę, że w zamian za wystawienie tych parceli na sprzedaż w otwartych przetargach inwestorzy zobowiązywaliby się do przekazania jakiejś puli mieszkań na rzecz programu. We wspomnianym raporcie odnieśliśmy się do możliwości włączenia komercyjnych deweloperów do programu Mieszkanie+. Te firmy odpowiadają dziś za ponad 62 proc. całej produkcji mieszkaniowej w kraju. Za 32 proc. odpowiadają indywidualni inwestorzy budujący dla siebie domy jednorodzinne. Spółdzielnie, budownictwo socjalne i komunalne mają śladowy udział. Warto zatem włączyć deweloperów komercyjnych do programu.