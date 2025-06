Polski kapitał przejął biurowiec od Archicomu

Archicom za 31 mln euro (132 mln zł) sprzedał wrocławski biurowiec City 2. Nabywcą jest nieujawniony polski inwestor.

Archicom sprzedał biurowiec pięć lat po wybudowaniu

City 2 to drugi etap kompleksu City Forum. Liczący 12 tys. mkw. powierzchni budynek został oddany do użytkowania w 2020 r. i od tamtej pory pozostawał na książce Archicomu. Również w maju 2020 r. spółka sprzedała liczący również 12 tys. mkw. City One za 33,8 mln euro.

Archicom to obecnie mieszkaniowe ramię Echo Group. W I kwartale spółka znalazła nabywców 530 lokali, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej i 27 proc. mniej niż w IV kwartale 2024 r., kiedy mocno przyspieszono ze sprzedażą. W całym 2025 r. Archicom planuje sprzedać 3 tys. mieszkań.