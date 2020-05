Neuca przebija prognozy

– Zagrożenie związane z COVID-19 doprowadziło do bezprecedensowych zakupów farmaceutyków i wyrobów medycznych, co przełożyło się na 16-proc. wzrost wartości rynku hurtu aptecznego w I kwartale. W tym czasie Neuca umocniła pozycję lidera, osiągając 30,8 proc. udziałów w rynku, czyli o 1,9 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W segmencie aptek niezależnych udziały osiągnęły 34 proc. w I kwartale vs 31,7 proc. w analogicznym okresie w ub.r. – tłumaczy Neuca w raporcie.