Medicalgorithmics: liczba wniosków wzrosła, kurs spada

Z szacunków Medicalgoritmics wynika, że spowoduje to znaczący spadek przychodów Medi-Lynx uzyskiwanych od ubezpieczycieli prywatnych dotychczas korzystających z MultiPlanu szacowany na ok. 8,4 mln USD rocznie, przy założeniu wolumenu sprzedaży z 2018 roku. Płatności otrzymywane przez Medi-Lynx w 2018 roku od wszystkich ubezpieczycieli korzystających z sieci MultiPlan stanowiły ok. 21,6 proc. przychodów Medi-Lynx za 2018 rok, co daje ok. 11,7 mln USD. Spółka zapowiedziała odbudowę utraconych przychodów poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej Medi-Lynx. Zdaniem analityków będzie to stanowiło spore wyzwanie dla spółki.