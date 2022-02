Medicalgorithmics: MediLynx rozpoczyna współpracę Narodowym Instytutem Zdrowia w USA

"To dla nas bardzo ważny, referencyjny projekt, potwierdzający najwyższa klasę technologii PocketECG. Dzięki niemu dotrzemy z naszymi rozwiązaniami do szerszej grupy potencjalnych klientów i zwiększymy rozpoznawalność naszych technologii, co powinno wesprzeć rozwój sprzedaży na rynku USA. Współpraca z amerykańskimi ośrodkami akademickimi to także ważny sygnał dla potencjalnych partnerów z innych krajów, dodatkowo uwierzytelniający skuteczność naszych technologii" - powiedział członek zarządu CFO Medicalgorithmics Maciej Gamrot, CFO.