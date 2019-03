Rynek kapitałowy to nie wszystko

Jak zwykle była to okazja nie tylko do zabawy, ale i udowodnienia kto radzi sobie najlepiej na stoku. W kategorii snowboard kobiet wygrała Iwona Przekop z Sygnity. Wśród mężczyzn triumfował Michał Frys z firmy Six Bridges. Jeśli zaś chodzi o narty, to wśród pań od lat mamy status quo. Niekwestionowaną królową jest Iwona Sroka (grupa Murapol). Wśród mężczyzn Waldemar Markiewicz (Izba Domów Maklerskich) drugi rok z rzędu musiał uznać wyższość Rafała Kosa, doradcy społecznego prezydenta RP.