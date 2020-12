Lokaty nie na Boże Narodzenie

Tymczasem 53 proc. konsumentów przyznaje wprost, że nie podoba im się ilość śmieci generowanych przez prezenty świąteczne, więc kupuje teraz mniej podarunków niż jeszcze kilka lat temu, a 48 proc. uważa, że zainteresowanie się filozofią sustainability zmotywowało ich do ograniczenia wydatków. Co paradoksalne, to samo zjawisko tłumaczy również zupełnie inną postawę. Dbanie o środowisko może skłaniać do wydawania większych sum pieniędzy – prawie 1/3 respondentów badania uważa, że prezenty zgodne z podejściem sustainability są droższe, więc wyda więcej pieniędzy, niż może sobie na to pozwolić, tylko po to, by być „eko". Chociaż... Według badania firmy Deloitte, przeciętna polska rodzina wyda na świąteczne zakupy 1 318 zł, o 29 proc. mniej niż rok temu. Można podejrzewać, że wynika to z faktu, że w związku z pandemią tegoroczne Święta będziemy obchodzić w mniejszym gronie.