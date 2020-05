Kryptowaluty mają jeszcze sporo do nadrobienia

Po poprzednich halvingach kurs bitcoina zaczynał rajd w górę i w szerszym ujęciu czasowym wyznaczał nowe historyczne maksimum. Aktualny rekord, ustanowiony w grudniu 2017 r., to 20 089 USD. Przy obecnym kursie potrzeba wzrostu o 115,7 proc., by ten rekord pobić. W kontekście ostatnich zmian nie wydaje się to nierealne, choć wiadomo, że pięciocyfrowa wycena z dwójką z przodu może robić wrażenie rynkowego przegrzania. Jeśli jednak bitcoin rozpocznie atak szczytowy, to być może ruszą za nim inni przedstawiciele tego rynku. Tak jak na giełdzie w fazie popytowego zrywu najpierw grany jest WIG20, a potem spółki o mniejszej kapitalizacji, tak podobnie bywa na rynku kryptowalut – najpierw „ojciec", potem altcoiny. Grając pod ten schemat, dostajemy całkiem obiecujący potencjał zysków. Otóż średnio kryptowalutom z top 10 pod względem kapitalizacji brakuje w tej chwili do ATH aż 627 proc. Najwięcej do odrobienia ma XRP (1684 proc.), a najmniej bitcoin SV (114 proc.). Jeśli ktoś nie przepada za wysokimi nominałami, to w top 10 znajdzie „groszówkę", czyli XRP, a także trzy altcoiny z kursem poniżej 10 USD: EOS, tezos i OKB. Dwa ostatnie są jeszcze o tyle ciekawe, że w przeciwieństwie do reszty nie są mocno skorelowane z bitcoinem. Gdy porównamy wykresy tej trójki za ostatni rok, to widać wyraźnie, że kierunek głównego trendu jest przeciwny, bitcoin spada, a tezos i OKB rosną. Ten ostatni swoje ATH wyznaczył całkiem niedawno, bo w lutym, co też pokazuje odmienną sytuację techniczną.