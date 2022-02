Indie szykują podatek od kryptowalut

„Pani minister finansów, proszę powiedzieć narodowi, czy kryptowaluty są już legalne, bez wprowadzenia Ustawy Kryptowalutowej? Co z ich regulatorem? Co z regulacją giełd kryptowalutowych? Co z ochroną inwestorów?" – napisał na Twitterze Randeep Singh Surjewala, rzecznik opozycyjnej Partii Kongresowej.