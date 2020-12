Analiza poranna - ograniczony handel w Wigilię

Cena ropy naftowej WTI zdołała w ostatnich godzinach podnieść się do 48 dolarów za baryłkę. Ostatnia faza spadku zatrzymała się w okolicy 46 dolarów i jest to teraz poziom najbliższego wsparcia. Wcześniej dwukrotnie w tej okolicy cena odbijała, a zatem, gdyby doszło do przełamania tego poziomu, to można byłoby oczekiwać ruchu przynajmniej do 43.6. Jeśli chodzi o rynek złota, to mamy tu wyciszenie zmienności nad poziomem 1860 dolarów za uncję (aktualnie 1875). Utrzymywanie się ceny nad tym wsparciem jest warunkiem dla optymistycznego spojrzenia na najbliższą przyszłość.