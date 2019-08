Rosnieft utrzymuje Wenezuelę

Rosyjska państwowa spółka naftowa Rosnieft jest już ostatnim dużym dostawcą ropy naftowej do Wenezueli, podtrzymującym reżim prezydenta Nicolasa Maduro w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone zwiększają gospodarczą presję na Caracas. W czerwcu Rosnieft dostarczył do Wenezueli 1,7 mln baryłek ropy i według danych pozyskanych przez dziennik „Financial Times" rosyjska spółka była jedynym eksporterem ropy do tego kraju. Wszyscy inni dostawcy wycofali się z tego rynku. Dostawę zorganizowała spółka handlowa Rosnieft Trading, mająca siedzibę w Genewie. Tankowce były ładowane w greckich portach i płynęły w pobliżu Malty, Gibraltaru i Aruby, po czym zawinęły do wenezuelskich portów. Odbiorcą przesyłki była PDSVA, wenezuelska państwowa firma naftowa. Wszystko to potwierdzają powszechnie dostępne dane z sygnałów satelitarnych. Czerwcowa dostawa rosyjskiej ropy to w przeliczeniu 56 tys. baryłek dziennie, co pokrywałoby jedną czwartą zużycia ropy w tym kraju przed dwoma laty. Wartość dostaw Rosnieftu dla rządu Nicolasa Maduro od 2014 r. szacuje się na około 7 mld USD.JB