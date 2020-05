Waluty regionu wciąż słabe

Zeszłotygodniowe odczyty PKB przyczyniły się w większości do nieznacznego umocnienia walut krajowych względem euro. Od początku roku jednak widoczne jest znaczące osłabienie. Najbardziej ucierpiała czeska korona, która straciła prawie 8 proc. Kursy EUR/PLN, jak również EUR/HUF poszły w górę o ok. 7 proc. Niedawna interwencja węgierskiego banku centralnego ograniczyła deprecjację forinta, jednak wciąż jest on tani. W poniedziałek trzeba było płacić prawie 355 forintów za euro, a więc tylko 10 forintów mniej niż przed podjęciem działań przez MNB.