Analiza poranna – Brak powodów do optymizmu

Prezes Fed mocno podkreśli, że perspektywy gospodarcze pozostają niepewne, a ryzyka są cały czas skierowane w dół. Po raz kolejny zachęcał do ekspansji fiskalnej oraz przestrzegał przed obawami związanymi z nadmiernym narastaniem długu publicznego. Powell podkreślał, że bank centralny będzie w gotowości użyć wszystkich dostępnych narzędzi ale w kwestii spekulacji dotyczących wprowadzenia ujemnych stóp dodał, że nie są one obecnie brane pod uwagę, co dało umiarkowanie pozytywny impuls amerykańskiej walucie. Wczorajsza sesja na Wall Street drugi dzień z rzędu zakończyła się spadkami sięgającymi 2%, a podczas czwartkowego poranka również widać ucieczkę w kierunku bezpiecznych aktywów. Co ciekawe nie widać już tak silnej dodatniej korelacji pomiędzy cenami akcji a złotem. Obawy związane z dalszymi perspektywami gospodarczymi w połączeniu z napiętą retoryką pomiędzy USA a Chinami wspierają notowania żółtego metalu, które zmierzają w kierunku kwietniowych szczytów powyżej 1740 USD za uncję. Pierwsze wsparcie dla S&P 500 to rejon 2700 pkt., podczas gdy dla niemieckiego Daxa jest to poziom 10200 pkt.