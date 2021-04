Nadrabianie zaległości

Przecenie sprzyja rosnąca rentowność niemieckiej dziesięciolatki, która skutecznie zaczęła nadrabiać zaległości do amerykańskich Treasuries. Rentowność tych ostatnich papierów wzrosła od ubiegłorocznego dołka już o 100 pkt baz., a zatem o 40 pkt baz. bardziej niż niemiecki bund. Jeszcze pod koniec marca ta różnica wynosiła ponad 60 pkt. Zmniejszenie dysproporcji w wycenie scenariuszy gospodarczych dla Europy w kolejnych kwartałach to efekt rosnących nadziei na to, że obserwowane przyspieszenie w szczepieniach pozwoli, jeszcze przed wakacjami, na szerokie odmrażanie aktywności społecznej. Zwyżkom krajowych rentowności sprzyja też zaplanowana na piątek aukcja obligacji. MF zaoferuje papiery pięciu serii o maksymalnym łącznym nominale 7 mld zł. Jednocześnie pod koniec kwietnia do inwestorów trafi około 15 mld zł z wykupu obligacji serii PS0421 oraz z tytułu płatności kuponów od kwietniowych serii. ¶