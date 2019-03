WIG20 poniżej 2300 pkt.

Już poranne zachowanie futures sugerowało spadek poniżej 2300 pkt. na WIG20. Ostatecznie minima wypadły jedynie w rejonie 2286 pkt. więc trudno mówić o rynkowej panice, niemniej szeroki obraz pozostaje spadkowy. Najsłabszym komponentem głównego indeksu były dziś walory KGH. Liderem zwyżek był ponownie Eurocash, kontynuujący rajd, który przyniósł już ponad 23% zwyżki. Należy jednak pamiętać, iż udział EUR w WIG20 jest relatywnie najmniejszy (ok. 0,86%), stąd nawet zwyżki waloru w nikłym stopniu rzutują na obraz najważniejszego indeksu. Wśród innych ciekawych wydarzeń warto wspomnieć o ponad 8% zniżce akcji Kruka – teoretycznie wyniki wypadły zgodnie z szacunkami, niemniej należy jednak pamiętać, iż rynek spodziewał się nieco wyższego zysku. Spadki przyspieszyły po kolejnych informacjach dot. planów w Rumunii czy potencjalnych odpisów związanych z rynkiem włoskim. Wyraźne spadki zagościły dziś również na akcjach powiązanych z grupą ATT. Same Azoty straciły dziś 6,7%, Police zniżkowały o 4,73%, a Puławy oddały 2,24%. Presja podażowa nasiliła się po informacjach, iż Police planują emisję do 110 mln walorów (z PP), a wpływy mają na celu wsparcie realizacji strategii Grupy Azoty w najbliższych latach. Wśród innych ciekawych wydarzeń warto wspomnieć o ponad 24% zwyżce akcji EkoExport'u (z 5,45 PLN do 6,8 PLN).